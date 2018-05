Grasse : des détenus percent des murs pour agresser un co-détenu

et AFP

publié le 17/05/2018 à 04:57

Une drôle de découverte. Des détenus du quartier des mineurs de la prison de Grasse ont perforé successivement les murs de huit cellules pour agresser un codétenu, a-t-on appris mercredi 15 mai de source proche du dossier. Passé à tabac, le jeune homme a été découvert au matin le visage tuméfié.



Une enquête administrative et une enquête judiciaire ont été ouvertes après cette agression qui s'est produite dans la nuit du 10 au 11 mai. Et ce sans attirer l'attention des surveillants qui effectuaient des rondes de nuit, selon cette source qui a confirmé une information de France Bleu Azur.

"Le service du matin a trouvé le mineur sur son lit, le visage tuméfié et il y avait un trou énorme dans le mur qui le séparait de la cellule d'à côté. Ils se sont aperçus que les murs avaient été perforés sur les huit cellules voisines", a précisé la source.

Quelques points de suture

Une opération qui demandait une certaine ingéniosité. "Le premier à avoir creusé s'est aidé d'un poteau de douche préalablement descellé pour ramper dans la cellule suivante et ainsi de suite. Les murs n'étaient pas solides, on s'est aperçu, dix centimètres de parpaing", a-t-elle ajouté.



Le détenu agressé s'en sort avec quelques blessures superficielles. "La victime s'en sort fort heureusement seulement avec des points de suture. Les surveillants le savaient menacé pour des raisons qu'on ignore et ils ne l'envoyaient pas à la promenade avec les autres", selon la même source.