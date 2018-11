publié le 23/11/2018 à 18:44

La mobilisation du 24 novembre ne sera pas seulement parisienne. En région également, les "gilets jaunes" comptent bien se faire entendre. En Moselle, des militants n'iront pas dans la capitale mais veulent continuer à se montrer localement, en changeant de stratégie. "Nous souhaitons un apaisement de la chose, nous avons appelé à la levée des barrages et on souhaite être entendu par le gouvernement", explique Frédéric Kieffer, porte-parole du mouvement à Sarreguemines. Pour ce faire, ils lancent une manifestation à pied.



Christine, une militante, y croit : "on a tracté pour expliquer notre mouvement pour que les gens comprennent qu'on n'est pas contre eux, on est avec eux, on fait ça pour eux". Pour eux pas besoin d'aller à Paris, il faut continuer à occuper le terrain et il y aura des manifestants allemands dans le cortège.

C'est à Paris que les inquiétudes des policiers se cristallisent face à un mouvement inédit et peu structuré. En début de soirée du vendredi 23 novembre, un "gilet jaune" s'est retranché dans un centre commercial d'Angers, assure être en possession de grenades et demande à ce que les "gilets jaunes" soient reçus à l'Elysée.

À écouter également dans ce journal

Polémique - Gérald Darmanin a voulu mettre en garde contre un Brexit intérieur en prenant un exemple discutable : "Nous devons entendre et comprendre ce que c'est de vivre avec 950 euros par mois lorsque dans un restaurant parisien l'addition tourne autour de 200 euros lorsque vous invitez quelqu'un et que vous ne prenez pas de vin". Le ministre persiste et signe mais se défend de toute déconnexion.



Justice - L'Assemblée nationale donne son feu vert au gouvernement pour réformer la justice des mineurs par ordonnance.



Faits divers - Une nouvelle vidéo accablante pour Nordahl Lelandais, sur laquelle il agresse sexuellement sa filleule. Les images ont été retrouvées sur le téléphone de Nordahl Lelandais. L'avocate des parents de la fillette a expliqué que la jeune victime était endormie au moment des faits.



Santé - Les Français se tournent de plus en plus vers l'hypnose. De nombreuses femmes y ont recours lors de leur grossesse, notamment pour gérer la douleur.