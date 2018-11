publié le 23/11/2018 à 10:36

En pleine contestation des "gilets jaunes", les propos risquent de heurter. À l'occasion d'un discours à la Sorbonne à Paris, jeudi 22 novembre, le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin a expliqué qu'il ne voulait pas d'un "Brexit intérieur" en France.



Mais il a également parlé du prix des restaurants parisiens. "Si nous ne voulons pas être dans le Brexit intérieur (...), nous devons tous intégrer et pas seulement expliquer, mais entendre et comprendre, ce que c'est de vivre avec 950 euros par mois quand les additions dans les restaurants parisiens tournent autour de 200 euros lorsque vous invitez quelqu'un et que vous ne prenez pas de vin".



Dans ces conditions, "qui peut croire que nous vivons dans la même société ?", a-t-il ajouté en appelant à "écouter et entendre la détresse identitaire, sociale, qui n'est pas fondée que sur une question de pouvoir d'achat".

Ne pas sous-estimer les "gilets jaunes"

"Je ne suis pas de ceux qui considèrent que ceux qui manifestent sont des victimes", a dit le ministre. Gérald Darmanin a aussi souligner qu'il ne fallait pas sous-estimer le mouvement des "gilets jaunes".