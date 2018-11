publié le 13/11/2018 à 19:29

Un meurtre atypique dans le sinistre palmarès de Michel Fourniret : celui de Farida Hammiche. Elle l'avait mené au magot du gang des postiches, il a voulu tout garder pour lui.



L’homme est en prison depuis quinze ans et est aujourd’hui âgé de 76 ans. Ses cheveux et sa barbe ont blanchi mais maître Didier Seban, avocat des parties civiles, est formel : "Il ne faut pas se fier aux apparences, le tueur en série est toujours redoutable". L’avocat affirme que Michel Foruniret "se prend pour quelqu’un de supérieur, parle de lui à la troisième personne et ne supporte pas la contradiction".

Au premier jour d'audience, interrogé sur sa personnalité, le tueur en série s'est lancé de longues digressions, imputant de nouveau ses crimes au fait que sa première femme n'était pas vierge. "Si je n'avais pas épousé une femme qui manquait un peu d'inexpérience, tout ça ne serait pas arrivé", a-t-il affirmé.

À écouter également dans ce journal

Fait-divers : la police parle d'une affaire de pédophilie hors norme. Huit personnes sont mises en examen à Nevers pour des viols et des agressions sexuelles sur quatre petits garçons. Cela durait depuis des années, depuis leur plus jeune âge.



International : Donald Trump est énervé contre la France. Le président américain se déchaîne sur Twitter contre Emmanuel Macron et contre la France.. Il se moque notamment de la pauvre cote de popularité du président français.



Héritage de Johnny Hallyday : la guerre des Hallyday aura-t-elle lieu ? David et Laura ouvrent un nouveau front judiciaire. Mais en coulisses, on négocie.