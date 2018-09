Les actualités de 18h : à 60 km/h sur une nationale, il est verbalisé pour lenteur

publié le 18/09/2018 à 18:53

Philippe Munoz circulait sur une nationale entre Dijon et Chalon-sur-Saône (Bourgogne). Il roulait surà 60 km/h sur une voie limitée à 80 km/h, parce qu'on lui avait fait des appels de phares. Par peur du radar, il roule trop lentement selon les forces de l'ordre. Résultat : 22 euros d'amende. Un peu dur à avaler pour l'automobiliste.





"Une voiture m'a fait des appels de phare donc j'ai ralenti un moment", confie Philippe Munoz à RTL, avant d'expliquer qu'il n'est pas arrivé à croire à la sanction : "32 ans que je suis sur la route, et que l'on m'arrête parce que je roule à 60 km/h sur une nationale, là, je ne comprends plus. On marche sur la tête".

L'automobiliste affirme avoir contesté l'amende, "mais je n'ai pas refusé de payer". En tout cas, il n'est pas décidé à laisser le dossier oublié. "Si il faut aller devant un juge, j'irai devant le juge pour m'expliquer".

