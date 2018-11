publié le 23/11/2018 à 13:22

Une agression très violente. Une enseignante a été rouée de coups par un enfant de 10 ans, fin octobre dans une école élémentaire de Villejuif dans le Val-de-Marne. L’écolier, connu pour être instable psychologiquement, est suivi en centre médico-psychologique.



Au moment des faits, il a pris à partie sa maîtresse au beau milieu de la classe, en la traitant de "menteuse". Il lui a ensuite ordonné à l’enseignante de "fermer sa gueule". Au moment d la récréation, il s’en est pris physiquement à elle, la frappant aux bras, au visage, aux jambes, en la couvrant d’insultes et de menaces de mort.

La directrice et d’autres membres de l’équipe éducative ont stoppé l’enfant. L’enseignante de 33 ans a ensuite été prise en charge par le Samu et s’est vue attribuer 28 jours d’incapacité temporaire de travail. Elle a depuis déposé plainte.

À écouter également dans ce journal

- L'exécutif essaie de trouver une parade face au mouvement des "gilets jaunes". La manifestation de samedi 24 novembre à Paris s'annonce dangereuse pour le gouvernement. 3.000 policiers et gendarmes sont mobilisés. Selon une note des renseignements qu'a pu lire RTL, neuf lieux sont susceptibles d'être le théâtre d’une manifestation : devant l'Assemblée nationale, le Sénat, ou encore le Champs de Mars, seul lieu autorisé par les pouvoirs publics.



- Une nouvelle vidéo accablante pour Nordhal Lelandais. Elle a été retrouvée dans le téléphone portable de l'ex-militaire. Dans cette vidéo, l'homme de 35 ans, qui est par ailleurs mis en examen pour le meurtre de Maëlys, fait subir des attouchements sexuels à sa filleule.



- En ces temps où la France se divise sur le pouvoir d'achat, une petite phrase de Gérald Darmanin. Dans son discours à la Sorbonne, le ministre de l'Action et des comptes publics déclare : "Nous devons tous intégrer et pas seulement expliquer, mais entendre et comprendre, ce que c'est de vivre avec 950 euros par mois quand les additions dans les restaurants parisiens tournent autour de 200 euros lorsque vous invitez quelqu'un et que vous ne prenez pas de vin."