publié le 03/07/2018 à 13:12

L’audition de Nordahl Lelandais devant les juges grenoblois a été brève. Le meurtrier présumé de la petite Maëlys et du caporal Noyer était à nouveau entendu. Il s'agissait de déterminer comment est décédée la petite fille mais l'ancien maitre-chien est apparemment resté bouche cousue.



Le nouvel interrogatoire de Nordahl Lelandais par les juges chargés de l'affaire Maëlys, qu'il affirme avoir tuée accidentellement comme le caporal Arthur Noyer, a pris fin vers 11h30 à Grenoble, selon l'avocat des parents de la fillette. Ce nouvel interrogatoire est intervenu trois mois après le dernier, début avril, au cours duquel le mis en cause avait expliqué la mort de l'enfant de huit ans par un coup porté au visage, alors qu'elle paniquait dans sa voiture.

Depuis, "toutes les expertises" sur les restes de la victime et ses vêtements retrouvés dans un endroit escarpé du massif de la Chartreuse en février, sur les indications de Nordahl Lelandais passé aux aveux, ont été versées au dossier.

Cet interrogatoire devait aussi porter sur de nouveaux soupçons : l'agression sexuelle d'une jeune cousine de Nordahl Lelandais lors d'une visite familiale au domicile de ses parents à Domessin (Savoie), une semaine avant la soirée de mariage fatale à Maëlys.

À écouter également dans ce journal

Fait divers : c'est l'homme qui en sait surement le plus sur l'évasion de Redoine Faïd ce mardi 3 juillet... L'instructeur du Rotor Club formation de Lognes en Seine-et-Marne, est revenu avec les enquêteurs sur l’aérodrome, là où tout a commencé, pour essayer d’y voir plus clair dans les conditions spectaculaires de cette évasion.



Politique : les patrons ont choisi Geoffroy Roux de Bezieux, élu ce matin à la tête du MEDEF pour prendre la succession de Pierre Gattaz, ce créateur d'entreprise, agé de 56 ans, a été préféré au chef de file de la métallurgie, Alexandre Saubot.



Justice : un procès douloureux a lieu devant la cour d'assises de Rennes. Karine, 21 ans va se retrouver devant l'homme qui l'a violée quand elle était enfant. Un homme hébergé par ses parents.