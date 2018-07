Évasion de Redoine Faïd : le récit du pilote d'hélicoptère pris en otage

publié le 03/07/2018 à 12:00

Le pilote aux 3.000 heures de vol "a eu gros choc psychologique", selon un de ses proches. Ce qui ne l'a pas empêché de remonter, à peine quelques heures plus tard, à bord d'un hélicoptère pour montrer aux enquêteurs le parcours réalisé la veille, sous la menace de deux hommes armés partis cueillir Redoine Faïd dans sa prison de Réau (Seine-et-Marne).



Le Point raconte dans les détails comment cet instructeur du Rotor Club Formation de Lognes s'est retrouvé à participer malgré lui à cette évasion spectaculaire. L'homme, âgé d'une soixantaine d'années a ainsi décollé dimanche 1er juillet avec deux clients à son bord, pour ce qui s'apparentait à un banal vol d'initiation.

Mais au premier arrêt effectué par l'appareil, à l'aérodrome de Chaubuisson à Fontenay-Trésigny (toujours en Seine-et-Marne), le comportement des deux hommes change subitement. L'un des deux sort une arme de poing et demande au pilote de se mettre à genoux. "Fais pas l'idiot, on connaît ta famille", auraient lancé les deux malfrats selon l'hebdomadaire, après l'avoir frappé.

Un troisième complice récupéré dans un champs

Le pilote est alors sommé de remonter à bord puis de se poser une deuxième fois dans un champ pour récupérer un troisième complice qui les attendait. C'est ce dernier membre du commando qui avait sur lui un fusil d'assaut kalachnikov et une meuleuse thermique, outil utilisé pour forcer l'ouverture des portes de la prison.



L'hélicoptère repart alors, direction Réau et la cour d'honneur de la prison, où se pose l'appareil. "Les deux membres du commando qui sont descendus de cet appareil étaient froids et maîtrisaient parfaitement leurs gestes et leurs déplacements, souligne un proche de l'affaire. Ils n'ont pas montré d'hésitation. Ils savaient parfaitement où ils devaient se rendre", rapporte le magazine.



C'est ensuite avec 4 passagers à son bord que l'engin décollera une dernière fois, jusqu'à Gonesse, dans le Val-d'Oise, où Redoine Faïd et ses complices abandonnent le pilote et l'appareil, qu'ils ont incendié pour ne laisser aucune trace de leur passage. Deux jours plus tard, les enquêteurs sont toujours aux trousses de l'homme le plus recherché de France.