publié le 03/07/2018 à 09:52

Non, Maëlys ne serait pas décédée après une simple gifle comme le prétend Nordahl Lelandais. Lorsqu'il est passé aux aveux en février dernier, Nordahl Lelandais a affirmé que la fillette était morte accidentellement après qu'il lui ait porté une claque. Mais les résultats de l'autopsie, auxquels BFMTV a en partie pu avoir accès, fragilisent ces explications.





Il apparaît dans le compte-rendu de l'autopsie que Maëlys aurait essuyé trois fractures, l'une "au niveau du crâne" et "deux autres au niveau de sa mâchoire", selon la chaîne d'information. Ces fractures auraient été provoquées avant sa mort et ne seraient pas à l'origine directe du décès, selon l'expertise. Le rapport de l'autopsie ne dit pas si la fillette a ou non été victime d'un viol, la décomposition de son corps étant avancée au moment de sa découverte.

Nordahl Lelandais doit s'expliquer devant les juges lors d'une confrontation organisée ce mardi 3 juillet. Il devra préciser sa version des faits face à ces nouveaux éléments de l'enquête. L'ancien maître-chien doit également faire face à ses cousins, parents d'une fillette de 6 ans qu'il est soupçonné d'avoir agressée sexuellement en août 2017, une semaine jour pour jour avant la disparition de Maëlys lors d'un mariage en Isère.