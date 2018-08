publié le 06/08/2018 à 17:33

La place d'un ours polaire est-elle sous la chaleur de la Côte d'Azur ? Non, selon l'association anti-captivité "C'est assez !" qui a lancé en juin dernier une pétition en ligne pour alerter sur les conditions de vie des ours polaires Raspoutine et Flocke dans le Marineland d'Antibes.



Dans son communiqué, l'association assure que "des pics de chaleur avoisinant les 40 degrés ont été constatés". Or, selon elle, "au-dessus de 10 degrés Celsius, les ours polaires souffrent d’hyperthermie, leur peau noire sous leur fourrure étant faite pour capter la chaleur du soleil". Une situation qui a ému et indigné de nombreux internautes puisque elle a déjà atteint 131.800 signatures.

"C'est assez !'" a publié une vidéo filmée par deux de leurs militantes où l'on voit l'ours polaire Raspoutine en plein soleil sous une température de 23 degrés. "Dans l’enclos, aucune zone d’ombre ne permet aux animaux de s’abriter du soleil. L’accès à la cave réfrigérée est fermé par une grille comme on peut le constater à la fin de la vidéo", assure l'association dans la pétition en ligne.

Marineland assure que c'est un comportement de "rut"

Sur la vidéo, on aperçoit l'animal haletant la bave aux lèvres, semblant suffoquer et répétant des mouvements répétés compulsifs de va-et-vient. La vidéo a suscité l’indignation sur internet. Elle totalise près de 900.000 vues sur le compte Facebook de l'association et 24.000 partages.



"Face à ces énièmes attaques gratuites et mensongères, j’ai demandé un constat d’huissier. Lorsqu’il est venu sur place, il a pu voir que les grottes de glace n’ont aucun système de fermeture et que des zones d’ombre existent bien", assure de son côté le directeur général de Marineland Pascal Picot, interrogé par 20 Minutes.

L'association demande le transfert des ours

Il estime qu'il n'y a pas eu maltraitance et que même si "le fait que des ours blancs se retrouvent sur la Côte d’Azur peut nous interpeller", les animaux de cette espèce "s’adaptent aux températures en modifiant leur régime alimentaire". Concernant les manifestations claires de "fatigue" de l'ursidé et ses mouvements répétitifs visibles sur la vidéo, il s’agirait de "manifestations du rut" selon lui.



Les militants de l'association souhaitent malgré tout que les deux animaux soient transférés "dans un lieu plus adapté à leur physiologie" tel quel le parc Orsa Rovdjurspark en Suède où l'ours Hope, fille de Raspoutine, a déjà été transférée. L'association en appelle à l'intervention de Nicolas Hulot et réclame l'interdiction "à moyen terme la captivité de ces mammifères en France".

> Raspoutine - Marineland (Antibes) - 11/06/2018