publié le 01/09/2018 à 13:55

"Je ne veux pas être un cache-misère". Stéphane Bern a dénoncé un manque de soutien dans sa mission sur le patrimoine. Réaction de l'Élysée ce matin : les propos de Stéphane Bern auraient été mal compris, il voulait juste alerter. L'animateur fait un formidable travail et il est soutenu par Emmanuel Macron, selon l'Élysée.



La ministre de la Culture Françoise Nyssen a immédiatement assuré de son "engagement sans faille" et de la "volonté politique" du chef de l'Etat pour la préservation du patrimoine, dans une déclaration à l'AFP.

L'animateur télé Stéphane Bern a menacé de quitter à la fin de l'année la mission sur le patrimoine que lui a confiée Emmanuel Macron s'il estimait finalement n'être qu'un "cache-misère" ou un "pantin". Une mission qui est à l'origine notamment du nouveau jeu de grattage lancé lundi prochain pour financer 270 monuments en péril.

À écouter également dans ce journal :

Société : la Braderie de Lille, la plus grande d'Europe, a débuté à 8 heures ce matin et se termine demain à 18 heures. Plus de 6.000 bradeux ont étalé leurs marchandises sur 90 km de trottoirs.



International : Harvey Weinstein continue de provoquer des remous aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est NBC qui est dans la tourmente. Les abus sexuels du producteur auraient été cachés par la direction de la chaîne télévisée. D'après le New-York Times, la hiérarchie aurait mis des bâtons dans les roues des enquêteurs en août 2017.



International : au Brésil, la justice invalide la candidature de Lula à la prochaine présidentielle. L'ex-chef d'État, favori des sondages, est en prison depuis quatre mois.



Football : suite de la quatrième journée de Ligue 1, ça sera d'abord à 17 heures avec Nîmes-PSG et la ferveur nîmoise sera aussi belle que contre Marseille il y a 15 jours. À 20 heures : Gimgamp-Toulouse, Strasbourg-Nantes, Reims-Montpellier, Dijon-Caen et Angers-Lille, à suivre sur RTL.