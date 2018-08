Patrimoine : "Que l'on ne me poignarde pas dans le dos", dit Stéphane Bern sur RTL

publié le 31/08/2018 à 22:31

Stéphane Bern a mis en garde le gouvernement vendredi 31 août, menaçant de quitter la mission sur le patrimoine qu'Emmanuel Macron lui a confiée. "Je n'ai absolument pas l'intention de partir avec fracas", a précisé à RTL l'animateur d'À la Bonne Heure.



"J'ai simplement, à quelques jours du lancement du Loto du patrimoine, essayé de rappeler un certain nombre de choses. Il y a eu un certain nombre d'attaques qui ont été menées contre le patrimoine, notamment à travers la loi Elan, qui permet de détruire des quartiers entiers, vétustes et dégradés même protégés, sans l'avis conforme des architectes des bâtiments de France", a-t-il regretté.

Les priorités financières de l'exécutif en matière de patrimoine sont également dans la ligne de mire de Stéphane Bern. "Je trouve dommage aussi que l'on me fasse récupérer par le Loto du patrimoine entre 15 et 20 millions d'euros pour sauver les petites églises et le patrimoine de la ruralité et que dans le même temps, on puisse programmer de restaurer le Grand Palais à Paris pour 450 millions d'euros."

Ses déclarations sont "plutôt un signal d'alerte", assure Stéphane Bern. "Je veux simplement sauver le patrimoine, mais au moins que l'on ne me poignarde pas dans le dos quand j'essaye d'avancer sur ce terrain-là", prévient-il.