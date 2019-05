publié le 08/05/2019 à 13:03

Le petit Osnachi qui avait été enlevé dimanche midi à Marseille, pose en Une de la Provence tout sourire aux côtés de ses parents, des réfugiés nigérians qu'il a pu retrouver rapidement grâce à la procédure d'alerte enlèvement. Le jeune homme de 25 ans qui a kidnappé l'enfant de deux ans et demi a été mis en examen et écroué à la prison des Baumettes.



Mais les enquêteurs ne comprennent toujours pas ses motivations. Cet homme sans emploi, vivant chez ses parents et dans la rue, connu de la police pour des vols, a tenu des propos confus, contradictoires et parfois incohérents au cours de sa garde à vue. Par exemple, il s'est présenté à plusieurs reprises comme le père de l'enfant.

Une seule certitude à ce stade, selon les enquêteurs cet enlèvement n'est absolument pas un acte prémédité, l'enfant n'a subi aucune violence. L'homme très perturbé selon le procureur, ne semble pas vraiment équilibré.

À écouter également dans ce journal

8 mai - Ce mercredi matin, devant la statue du Général de Gaulle, Emmanuel Macron a rendu hommage aux vétérans de la Seconde Guerre Mondiale en ce jour de commémoration du 8 mai 1945. Une cérémonie extrêmement traditionnelle cette année sous une pluie battante, rappelant un autre quinquennat...



Jihad - La France va très probablement rapatrier d'autres enfants orphelins de djihadistes français, actuellement au nord-est de la Syrie sous contrôle d'une coalition arabo-kurde.

C'est ce qu'annonce ce mercredi matin, la ministre des armées, Florence Parly. L'exécutif refuse de rapatrier ses ressortissants adultes affiliés à l'état islamique mais pas les orphelins et pratique le cas par cas pour les enfants qui ont encore leur mère.



International - La tension remonte entre les États-Unis et l'Iran. Il y a un an tout juste, Washington dénonçait l'accord sur le nucléaire iranien conclu en 2015 et rétablissait des sanctions économiques. L'Iran menace aujourd'hui de cesser d'appliquer certains de ses engagements.



Football - Miracle à Anfield, la presse britannique exulte après l'improbable retour des joueurs de Liverpool qui ont réussi à éliminer Barcelone 4 à 0 dans un stade en délire ! Ils affronteront donc en finale de la Ligue des Champions soit Tottenham soit l'Ajax d'Amsterdam.