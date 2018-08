et AFP

Il encadrait une colonie de vacances à Saint-Julien-de-Peyrolas, dans le Gard. Un Allemand est porté disparu, a indiqué la gendarmerie ce jeudi 9 août, alors que le centre de vacances avait été évacué en raison des fortes intempéries qui s'abattent dans le département.



À la suite de la brusque montée des eaux, l'homme, âgé de 70 ans, s'est réfugié dans sa caravane qui a été emportée et retrouvée "vide et disloquée" en bordure de l'Ardèche non loin du camping, a précisé la même source.

Huit départements, dont le Gard, sont toujours placés en vigilance orange aux orages. Météo France évoque un "épisode méditerranéen fortement orageux pouvant entraîner de fortes précipitations, doublé d'un épisode pluvio-orageux actif nécessitant un suivi particulier".



