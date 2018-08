publié le 11/08/2018 à 13:25

Le procureur de la République de Nîmes a requis ce samedi 11 août la mise en examen de deux responsables allemands de la colonie de vacances installée sans autorisation à Saint-Julien-de-Peyrolas (Gard), où neuf enfants ont été légèrement blessés par la montée des eaux du jeudi 9 août. L'un des moniteurs, également allemand, est toujours porté disparu.



Les deux hommes sont respectivement président et vice-président de l'association Jugendförderung St-Antonius, propriétaire du terrain de camping de la colonie. fameux terrain était placé en zone inondable et avait déjà fait l'objet d'une procédure.

La mise en examen des deux hommes est requise dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour "blessures involontaires aggravées par la mise en danger d'autrui", a annoncé Éric Maurel. Les enfants sont tous sains et saufs, même s'ils sont sous toujours spis le choc.

À écouter également dans ce journal :

Procès Monsanto - Le groupe Bayer, propriétaire de Monsanto, se défend après sa condamnation dans le procès du Roundup. Cet herbicide controversé qui contient du glyphosate est "sûr et non cancérogène", selon le groupe pharmaceutique, qui va faire appel d'une amende de près de 290 millions de dollars.





Rugby - Une enquête a été ouverte après la mort de Louis Fajfrowski, 3/4 centre d'Aurillac. Le jeune homme de 21 ans est décédé après avoir subi un choc ce vendredi 10 août lors d'un match amical. L'autopsie aura lieu lundi, alors que ce drame relance le débat sur la protection des joueurs face à ce sport où les plaquages peuvent être très violents.





Trafic routier - Bison Futé a classé cette journée du samedi 11 août "rouge" au niveau national et "noir" en région Auvergne-Rhône-Alpes. En ce nouveau chassé-croisé des vacanciers, le trafic de la route des retours est classé "orange".



Fait-divers - Dans la Somme, trois personnes - deux hommes et une femme - ont été écrouées hier, le vendredi 10 août, dans le cadre de l'enquête sur la mort d'une femme de 84 ans, intervenue le 27 juillet dernier. Le village de Brouchy (500 habitants) est sous le choc après cette agression : deux hommes seraient entrés dans la maison de la victime afin de récupérer son code de carte bleue et son chéquier. Après qu'elle les ait surpris, ils l'auraient rouée de coups jusqu'à la mort, et l'un d'entre eux l'aurait violée.