Bagnolet : un couple d’octogénaires agressés dans leur propre domicile

publié le 24/07/2018 à 22:55

Un malfrat s’est introduit lundi 23 juillet au domicile d’un couple d’octogénaires qui vivent dans la commune de Bagnolet, à côté de Paris. Après être entré dans le logement des personnes âgées, il les a agressés et leur a demandé de l’argent sous la menace d’une arme blanche, rapporte Le Parisien.



Le cambrioleur a profité du fait que la porte du logement n’était pas fermée à clé pour entrer aux alentours de 20 heures 30, indique le quotidien. Après avoir intimidé les deux octogénaires, le malfaiteur a fouillé le logement et leur a dérobé 200 euros. Si les victimes ont été fortement choquées par l’incident, elles n’ont pas été blessées.

Fin février dernier, l’agression d’une octogénaire dans le XXe arrondissement de Paris avait eu une issue plus tragique. Cinq mineurs âgés de 13 à 16 ans avaient été arrêtés après la mort d’une femme de 84 ans. Alors qu’elle rentrait de ses courses, elle avait été prise pour cible par le groupe d’adolescents et avait fait une chute qui l’avait plongé dans le coma. Elle était finalement décédée trois jours plus tard.