et Paul Véronique

publié le 29/11/2018 à 13:18

Une incroyable escroquerie au permis de conduire. D'après Le Point, 600 permis ont été délivré à des automobilistes qui n'ont jamais passé le code de la route. La plupart ne savent même pas lire le français. Cinq personnes viennent d'être mises en examen dans la région de Marseille et de Nice.



Ce système d'escroquerie hors norme est basé sur une technique assez simple, dite du "look-alike" (se ressembler). Des sosies étaient envoyés passer le code de la route à la place des candidats inscrits. Concrètement, les escrocs récupéraient les documents d'identité de personnes souhaitant passer le permis de conduire, puis les inscrivaient à l'examen du code de la route.

Ensuite, ils envoyaient à l'épreuve, des complices, qui ressemblaient aux candidats. Ils décrochaient le code à leur place, puis les vrais candidats n'avaient plus qu'à se présenter au test de conduite.

En échange de chaque permis obtenu frauduleusement, le réseau organisateur de l'escroquerie aurait réclamé plusieurs milliers d'euros. Lors des perquisitions aux domiciles des suspects, les enquêteurs ont saisi une cinquantaine de documents d'identité authentiques. Des investigations sont toujours en cours pour retrouver l'ensemble des bénéficiaires de ce vaste système qui résident pour l'essentiel à Lyon, Nice et Marseille.



