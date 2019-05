publié le 09/05/2019 à 13:15

Leur pavillon de Lignières, près de Troyes (Aube) ne comporte ni portes, ni fenêtres. C'est la sanction qu'a infligée le propriétaire d'un couple de locataires pour punir ces derniers de ne pas payer leur loyer. Mais c'était le seul moyen trouvé par ces quinquagénaires pour faire réagir leur bailleur... En vain.



Car ce dernier n'est pas exempt de tout reproche, loin de là. Cela fait trois ans qu'il fait vivre un calvaire à ses locataires.Tout commence lorsque Nicole et son mari s'inquiètent de ne recevoir aucune quittance de loyer. La CAF enquête et déclare même le logement insalubre. "La fosse sceptique n'a jamais fonctionné, on avait des excréments qui remontaient dans la douche et le propriétaire n'a jamais voulu faire de travaux", explique Nicole.

S’abat alors un flot de menaces, des coupures d'électricité alors même que Nicole est appareillée d'un masque à oxygène la nuit. Le mairie non plus ne sait plus quoi faire. C'est pour forcer le propriétaire à entamer les travaux de réfection que le couple ne paie plus les 500 euros de loyer depuis un an. Ce dernier a alors tout simplement retiré portes et fenêtres.

"Comme on n'a plus de porte d'entrée, on a peur qu'il vienne. Alors on surveille tous les deux la nuit, on ne dort pas", confie Nicole, à bout. Avec peu de revenus, le couple n'a pas de solution de relogement mais compte néanmoins déposer plainte prochainement. Le propriétaire demeure, lui, injoignable.

À écouter également dans ce journal

Église - Le Pape va obliger le clergé à signaler les abus sexuel. Il a dévoilé ce matin une législation plus stricte obligeant les prêtres et les religieuses à dénoncer tout soupçon d'agressions ou de harcèlement et toute couverture de faits par la hiérarchie.



Social - Les Restos du Cœur s'inquiètent, par la voix de son président Patrice Blanc, d'une possible baisse de moitié des fonds européens consacrés à l'aide alimentaire.



Santé - Contrairement à une idée répandue, il y a plus d'obèses à la campagne qu'en ville. C'est le résultat d'une étude mondiale menée durant 32 ans, dans deux cents pays et parue dans la très sérieuse revue Nature.