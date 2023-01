Les acteurs du film "Roméo et Juliette" sorti en 1968 portent plainte pour une scène de nu

Olivia Hussey et Leonard Whiting en avril 2018

Certains abus prennent du temps à être dénoncés. Dernier tournage en date de l'industrie du cinéma à faire l'objet d'une plainte, Roméo et Juliette… sorti en 1968. L'adaptation du grand classique de Shakespeare signée Franco Zeffirelli (La Mégère apprivoisée), nommée 4 fois aux Oscars et récompensée cette même année de deux statuettes, est écornée par ses stars, les acteurs Olivia Hussey et Leonard Whiting, rapporte l'AFP ce mercredi 4 janvier.

Le duo de comédiens, qui étaient âgés respectivement de 15 et 16 ans à l'époque du tournage, a porté plainte contre le studio Paramount Pictures pour une scène de nudité non consentie. Selon cette plainte consultée par l'AFP et déposée la semaine dernière par les deux comédiens désormais septuagénaires, à Santa Monica, en Californie, les deux adolescents qu'ils étaient auraient été "exploités sexuellement" par le studio.

Encore mineurs, la production a donné son aval au réalisateur pour une scène intime qui dévoilait leurs fesses et leurs poitrines. Car à l'origine, les deux acteurs devaient porter des sous-vêtements couleur chair pour masquer leur corps. Une mesure de précaution que Franco Zeffirelli, décédé en 2019, aurait demandé à faire annuler sans quoi "le film allait échouer".

Un traumatisme sur plus de 50 ans

Olivia Hussey et Leonard Whiting accusent ainsi les responsables du film "d'avoir été malhonnêtes et d'avoir filmé en secret des mineurs nus ou partiellement nus sans leur consentement, en violation des lois […] régulant l'indécence et l'exploitation sexuelle des mineurs". Le document fait également état d'angoisses de détresse émotionnelle, dont les deux interprètes ont souffert au cours des cinq décennies écoulées après le tournage. Ils réclament un dédommagement à hauteur de plusieurs centaines de millions de dollars.

Les images sexuelles d'enfants sont graves et elles ne devraient pas être tolérées. Me Solomon Gresen, avocat d'Olivia Hussey et Leonard Whiting

Selon leur avocat Solomon Gresen, le préjudice subi a perduré avec les années, notamment avec la sortie d'une nouvelle version du film. Le studio Paramount "a des images de mineurs nus qu'ils savent devoir être retirées du film", a-t-il dénoncé auprès de l'AFP. "Les images sexuelles d'enfants sont graves et elles ne devraient pas être tolérées", a-t-il ajouté.

Contacté par l'AFP, Paramount n'a pas répondu immédiatement pour commenter cette plainte. Le magazine spécialisé Variety a néanmoins souligné qu'Olivia Hussey avait défendu la scène incriminée dans ses colonnes, lors d'une interview en 2018. À l'époque, elle estimait que Franco Zeffirelli l'avait tournée de manière appropriée. "C'était nécessaire pour le film", avait-elle alors déclaré. C'est désormais à la justice de trancher.

