Le procès de Gabriel Matzneff pour "apologie de la pédocriminalité" annulé

et AFP

publié le 22/05/2021 à 07:45

Gabriel Matzneff ne sera pas jugé pour "apologie de la pédocriminalité". Le procès de l'écrivain, visé par ailleurs par une enquête pour viols sur mineurs, devait se tenir en septembre prochain mais a été annulé vendredi 21 mai par le tribunal correctionnel de Paris, pour une question de procédure.

L'association de défense de victimes l'Ange Bleu avait cité à comparaître l'écrivain en janvier 2020. Le tribunal a estimé que cette citation devait être déclarée nulle car l'association n'avait pas mentionné d'adresse à Paris.

L'Ange Bleu avait fondé son accusation sur trois articles parus entre fin décembre et début janvier dans L'Obs, Le Parisien et L'Express. Elle accusait Gabriel Matzneff d'avoir fait l'apologie d'actes pédocriminels "et précisément du crime de viol aggravé" en évoquant la relation qu'il avait eue avec Vanessa Springora.

Cette dernière, éditrice, avait publié un livre plus tôt en janvier, "Le Consentement", dans lequel elle mettait en cause l'écrivain de 83 ans pour ses relations avec des mineurs. Cette publication sur leur relation dans les années 1980, alors qu'elle n'avait pas encore 14 ans, a entraîné l'ouverture par le parquet de Paris d'une enquête préliminaire pour viols commis sur mineur de moins de 15 ans, toujours en cours.