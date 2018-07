publié le 26/05/2018 à 07:57

24 heures seulement après la visite surprise du ministre de l'Intérieur à Marseille, Gérard Collomb, la violence meurtrière s'est à nouveau invitée dans les quartiers nord. Deux hommes d'une trentaine d'années ont été abattus au fusil d'assaut dans le quartier de l'Estaque ce samedi 26 mai.



Aux alentours de 1 heure du matin, l'assaillant a ouvert le feu dans les locaux de l'Amicale sportive Kuhlmann où plusieurs personnes jouaient aux cartes. Une première victime a été touchée à la tête, la seconde a été fauchée d'une rafale au niveau du thorax et de l'abdomen. Dépêchés sur place, les marins-pompiers ont tenté en vain de ranimer les victimes.

Ce double homicide survient alors que Gérard Collomb avait promis le retour de l'état de droit dans tous les quartiers. Il survient surtout quatre jours après l'impressionnante opération à la Busserine, où un commando armé de kalachnikovs avait fait irruption.

Un règlement de comptes ?

Le mode opératoire évoque un probable règlement de comptes, bien que les deux hommes tués étaient toujours en cours d'identification samedi matin, a précisé le procureur de la République de Marseille, Xavier Tarabeux.





Au total, 18 étuis de calibre 7.62, correspondant à une arme de type Kalachnikov, ont été retrouvés sur les lieux, a précisé le magistrat. Le tireur, attendu par un complice selon les témoignages recueillis, a pris la fuite dans un véhicule, retrouvé calciné plus tard dans la nuit par les enquêteurs dans la commune de Sausset-Les-Pins (Bouches-du-Rhône). Les enquêteurs spécialisés de la police judiciaire marseillaise ont été saisis de l'enquête.



Si cette piste se confirme, il s'agirait des dixième et onzième victimes de règlements de comptes dans la cité phocéenne et sa région depuis le début de l'année. En 2017, 14 personnes avaient perdu la vie dans des règlements de comptes dans les Bouches-du-Rhône, selon la préfecture de police, contre 29 en 2016.

