Libéralisation de l'avortement en Irlande : le oui l'emporte largement

publié le 25/05/2018

C'est un grand oui. Ce vendredi 25 mai, les Irlandais étaient appelés aux urnes pour trancher par référendum sur la question de l'abrogation de l'interdiction constitutionnelle de l'avortement. Selon un sondage réalisé à la sortie des urnes, le oui l'emporte à 68%, contre 32% pour le non. L'Irlande, pays très encré dans le catholicisme, avait l'une des légalisations les plus restrictives d'Europe.



Ce vendredi, près de 3,5 millions d'Irlandais étaient appelés à se prononcer sur la libéralisation de l'avortement, à l'issue d'une campagne âpre, au cours de laquelle les divisions entre villes et campagne, jeunes et moins jeunes se sont exacerbées.



La consultation posait précisément la question de l'abrogation du huitième amendement de la constitution irlandaise, introduit en 1983, qui interdit l'avortement au nom du droit à la vie de "l'enfant à naître (...) égal à celui de la mère". Après le décès de septicémie d'une femme enceinte, une réforme avait toutefois été introduite en 2013, permettant une exception : lorsque la vie de la mère est menacée.

C'est un nouveau séisme culturel pour ce pays à très forte tradition catholique, trois ans après la légalisation, également par référendum, du mariage homosexuel. Deux changements majeurs qui illustrent le déclin de l'Église en Irlande, marquée par de nombreux scandales, dont les affaires de pédophilie impliquant des prêtres.