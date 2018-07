publié le 31/03/2018 à 08:14

Deux jours après les aveux de Nordahl Lelandais concernant le meurtre du caporal Arthur Noyer, on apprend que la sœur du tueur a écrit aux parents de la petite Maëlys. Un courrier daté du 7 mars et transmis à leur avocat, Maître Fabien Rajon. Cette lettre poignante constitue la première prise de contact d'un membre de la famille Lelandais avec celle de la petite victime.



"Je suis la sœur de Nordahl et je voulais vous faire part de ma tristesse", écrit Alexandra, mère elle-même d’un petit garçon. "Je suis tellement désolée pour votre petite, j’ai tardé à vous écrire, car je n’avais pas les mots", explique la jeune femme. Elle évoque ensuite le jour où son frère a avoué le meurtre de Maëlys.

"Le choc est tombé, ça s’est écroulé sous mes pieds, une chape de plomb nous est tombée dessus". "Je suis tellement triste pour vous", explique-t-elle également. "Personne ne devrait subir une telle épreuve". "Vous souhaitiez que votre petite fille hante mon frère, c’est moi qui suis hantée, je suis meurtrie, je ne comprends pas, c’est au-delà de mes forces."

"Si je pouvais alléger votre douleur je le ferais". Et elle poursuit : "Je sais que vous devez éprouver de la haine pour mon frère, pour nous, je la comprends et je l’accepte". Et la sœur de Nordahl Lelandais conclut : "Je souhaite qu’un jour vous soyez libérés de votre peine. Il faut être fort, pour votre grande fille, pour le repos de Maëlys."

À écouter également dans ce journal

- Les deux clans Hallyday vont devoir patienter encore 15 jours pour connaître la position de la justice. Après des débats tendus vendredi 30 mars entre les conseils des deux partis, le tribunal de Nanterre a mis sa décision en délibéré au 13 avril.



- Le mouvement de grogne s'amplifie chez les salariés de Carrefour. Beaucoup de magasins seront bloqués ou fermés ce samedi 31 mars. En cause, le plan de suppression de milliers d'emplois annoncé en janvier par la direction, mais aussi le projet de passage en location-gérance de plusieurs hypermarchés.



- Le Congrès du Front national le 11 mars dernier devait entamer le renouveau du parti. Le changement de nom, "Rassemblement National", proposé aux militants, était censé donner un nouvel élan avec un nouveau mode de gouvernance. Finalement, les élus sont déçus et l'hémorragie se poursuit.



- Forte émotion vendredi 30 mars en Italie à la lecture du quotidien La Repubblica. "L'Enfer n'existe pas" aurait déclaré le Pape François dans un entretien avec le fondateur du journal transalpin. Le Vatican est immédiatement monté au créneau en qualifiant l'interview de "reconstruction".