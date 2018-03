publié le 19/03/2018 à 17:46

La parole de Nordahl Lelandais se délie. Celui qui a avoué mi-février avoir tué "involontairement" la petite Maëlys a commencé à "fournir des explications aux juges d'instruction de Grenoble qui l'interrogeaient lundi 19 mars, a-t-on appris auprès du parquet. Contrairement à la précédente audition du suspect, expédiée en une dizaine de minutes le 22 avril dernier, cet interrogatoire entamé dans la matinée se poursuivait dans l'après-midi.



"Nordahl Lelandais fournit des explications qui sont les siennes", a déclaré le parquet qui ne fera pas de conférence de presse à l'issue de cette audition. "Il faut les réserver aux parents de la victime et les confronter au dossier." Les trois juges d'instruction "ont encore un certain nombre de questions à lui poser. Cela peut durer jusqu'à ce qu'il en ait marre. S'il veut parler, il faut d'abord l'écouter. Il fait ses déclarations, on verra après ce qui correspond au dossier ou ce qui s'en éloigne", a poursuivi la même source.

Le squelette et les vêtements de Maëlys toujours en cours d'analyse

Si les analyses du squelette et des vêtements de Maëlys sont toujours en cours, de même que l'expertise psychologique du suspect, les juges comptaient interroger en détail Nordahl Lelandais sur ce qui s'est passé dans la nuit du 26 au 27 août, quand l'enfant a disparu d'une soirée de mariage à Pont-de-Beauvoisin (Isère). Et sur sa consultation de sites pédopornographiques au cours de cette soirée et le lendemain matin.

Une source proche du dossier estime qu'il "va être très compliqué pour lui de défendre la thèse de l'homicide involontaire", même s'il fait preuve d'une "capacité d'adaptation" aux nouvelles pièces versées au dossier. Nordahl Lelandais, 35 ans, a été extrait lundi matin de sa cellule de l'Unité hospitalière spécialement aménagée de la prison de Lyon Corbas à l'hôpital psychiatrique du Vinatier (Rhône), où il a été admis le 16 février.



Le suspect a été rejoint au palais de justice de Grenoble par son avocat Alain Jakubowicz, accompagné de deux collaborateurs, qui se sont gardés de toute déclaration aux médias. Le 14 février, l'ancien maître-chien avait mené les enquêteurs jusqu'à la dépouille de Maëlys, après y avoir été acculé par la découverte d'une micro-trace de sang dans le coffre de sa voiture pourtant méticuleusement récurée le lendemain de la soirée de mariage. Il avait alors dit l'avoir tuée "involontairement", assurant qu'il s'expliquerait ultérieurement.