publié le 14/02/2018 à 12:50

Journée décisive dans l'enquête sur la disparition de la petite Maëlys. Près de 6 mois après les faits, à la fin du mois d'août lors d'un mariage, les enquêteurs sont sur le point de percer le mystère autour de cette sombre affaire. Selon nos informations, Nordahl Lelandais a en effet avoué avoir tué la petite fille âgée de 9 ans.



Après avoir été entendu à sa demande par les enquêteurs, l'ancien maître chien a affirmé avoir "des choses à dire et à montrer". Emmené sur les lieux de la disparition, il a ainsi raconté avoir tué "par accident" la fillette avant de retourner à la soirée du mariage à quelques kilomètres de là. Dans un seconde temps, il est ensuite venu chercher le corps pour l'enterrer dans un autre lieu.



Les restes de la petite Maëlys, disparue fin août en Isère, ont été retrouvés en fin d'après-midi sur les indications de Nordahl Lelandais. S'il a reconnu qu'il "s'était débarrassé du corps", il a cependant refusé de s'exprimer sur les circonstances de la mort de la fillette.

Suivez cette journée en direct

19h31 - Les recherches vont reprendre dès demain. Des chiens spécialisés dans la recherche des restes humains ont été dépêchés sur place ce mercredi.



18h39 - Contacté par BFM TV, l'avocat des parents de Maëlys assure que ces derniers sont "abattus" après les découvertes d'aujourd'hui. Ils ne souhaitent pas s'exprimer.



18h30 - "Il n'était pas sûr de savoir où il avait laissé Maëlys (...) On dû appeler une déneigeuse, petit à petit, on a vu qu'il se réappropriait ces lieux (...) Il s'est effondré à genoux, en larmes, et a déclaré qu'il voulait 'revenir sur ses lieux'", relate Alain Jacubowicz qui assure qu'il allait "continuer à l'assister".

Nordahl Lelandais a eu un déclic Alain Jacubowicz Partager la citation





18h24 - Alain Jacubowicz, l'avocat de Nordahl Lelandais, s'exprime à son tour : "Il a eu un déclic. Tout le monde était très sceptique sur ce qu'il indiquait et je viens d'apprendre que ce qu'il disait était exact. Malheureusement ou heureusement. Les faits sont là. Je dois vous dire, pour moi et pas seulement, un grand soulagement".



18h10 - "Nordahl Lelandais a indiqué avoir tué l'enfant involontairement, est retourné au mariage, avant d'emmener ensuite le corps dans le massif de la Chartreuse", poursuit le procureur.



18h07 - Les circonstances du drame demeurent inconnues à l'heure actuelle. "Nordahl Lelandais a annoncé qu'il s'expliquerait ultérieurement", a-t-il précisé.



18h06 - Le procureur de la République revient sur cette journée. Entendu ce matin, il a annoncé aux juges avoir "tué involontairement" Maëlys et s'être débarrassé du corps. "Il a présenté ses excuses aux parents de Maëlys, à Maëlys et aux juges".



18h05 - Selon Jean-Yves Coquillat, "il a déposé le corps dans un petit ravin reculé de la commune de Saint Franc. Les recherches ont été rendues très difficiles par la neige. Un crâne a été découvert ce soir ainsi qu'un os long à l'endroit localisé par Nordhal Lelandais".

Les parents de Maëlys ne sont plus dans l'ignorance, ils savent que leur fille est morte Le procureur de la République de Grenoble Partager la citation





18h04 - "Les parents de Maëlys ne sont plus dans l'ignorance. Ils savent que leur fille est morte, qu'elle a été tuée et il y a quelques minutes nous leur avons appris que nous venions de découvrir les restes de l'enfant. C'est à eux que je pense en commençant cette conférence de presse", a déclaré le procureur.



18h03 - La conférence de presse du procureur de la République de Grenoble démarre.



17h15 - La conférence de presse du procureur de la République de Grenoble se tiendra à partir de 18 heures à la mairie de Pont-de-Beauvoisin.



16h48 - Selon nos informations, Nordahl Lelandais a avoué avoir tué "par accident" la petite Maëlys à proximité de son domicile de Domessin.Il a ensuite caché le corps avant de repartir à la soirée. C'est seulement après qu'il est retourné chercher le corps pour l'enterrer dans un second lieu.



16h32 - Nordahl Lelandais serait passé aux aveux.



16h26 - Le véhicule de Nordahl Lelandais avait déjà été passé au peigne fin par les enquêteurs au début de l'affaire. Selon les informations de BFM TV, les enquêteurs ont choisi de désosser la voiture afin de ne passer à côté de rien. C'est là qu'ils ont alors découvert une micro trace de sang qui a fait basculé l'enquête.



16h13 - Une conférence de presse du procureur de la République de Grenoble doit avoir lieu dans le courant de l'après-midi. L'heure précise n'est pas encore connue.



16h04 - Il y a une dizaine de jours, une trace de sang a été retrouvée dans le coffre de la voiture de Nordahl Lelandais. Celui-ci appartient bel et bien à celui de la petite Maëlys.



15h52 - Selon les informations du Dauphiné Libéré, Nordahl Lelandais aurait conduit les enquêteurs sur les lieux où se serait déroulé le crime, dans un champ en contrebas du domicile familial.



15h36 - L'opération se déroule actuellement sur la commune de Saint-Franc, selon les informations du Parisien. Une commune située à une vingtaine de kilomètres de Pont-de-Beauvoisin, où avait lieu le mariage le soir de la disparition de la petite Maëlys.

15h18 - La découverte du corps de la petite Maëlys pourrait être proche... Nordahl Lelandais a indiqué deux endroits spécifiques aux enquêteurs : celui où il a déposé le corps de la petite fille, puis celui il l'a transféré après la soirée.



15h04 - Selon des sources proches de l'enquête, Nordahl Lelandais "coopère" à ce stade avec les magistrats instructeurs pour retrouver le corps de la fillette disparue depuis fin août.



14h59 - Nordahl Lelandais, ancien maître chien de 34 ans, est écroué depuis septembre dernier. Courant novembre, il a été mis en examen pour "meurtre précédé d'un crime".



14h48 - Nordahl Lelandais a rencontré les magistrats à sa demande car il avait apparemment "des choses à dire et à montrer".



14h45 - À la mi-journée, un convoi d'une quinzaine de véhicules a été vu en train de quitter le commissariat de Pont-de-Bonvoisin transportant Nordahl Lelandais, les juges, le procureur de Grenoble, les gendarmes et l'avocat du suspect. Ils se sont dirigés vers un lieu inconnu.



14h30 - L'objectif de cette sortie est clairement de mettre la pression sur le suspect afin qu'il finisse par craquer et révéler où il aurait caché le corps de la petite.