publié le 13/03/2018 à 14:14

Lisser son image, s'allier et gouverner. Seule candidate officielle, Marine Le Pen a été réélue, dimanche 11 mars, présidente du Front national. La dernière de l'histoire du parti créé par Jean-Marie Le Pen en 1972, puisque le FN devrait être renommé Rassemblement national (RN) sur fond de polémique. Un baptême pour ultime étape de sa dédiabolisation ?



Depuis que son père, Jean-Marie Le Pen, lui a déroulé le tapis rouge pour lui succéder à la présidence du parti un dimanche de janvier 2011 à Tours, la benjamine du clan Le Pen s'est en effet lancée corps et âme dans une entreprise de dédiabolisation - parfois à géométrie variable - du parti au passé sulfureux. L'objectif est de faire table rase de l'image antisémite et raciste associée au Front national pour séduire ceux pour qui elle est un repoussoir.

S'il n'a été intégré dans Le Larousse qu'en 2016, le terme "dédiabolisation" est entré dans l'histoire du FN dès les années 1980. Cette stratégie a ensuite notamment été défendue en interne par Bruno Mégret, fervent opposant de Jean-Marie Le Pen. Marine Le Pen n'a donc rien inventé sinon poussé cette stratégie - mise à mal par les dérapages de ses élus ou militants et l'invitation lancée à Steve Bannon - à son apogée avec l'exclusion d'adhérents négationnistes, le refus d'être caractérisé de parti d'extrême droite ou encore une première alliance politique en 2017. Avant d'autres ? Au lendemain du Congrès 2018, Thierry Mariani, ancien député Les Républicains, a ouvert la voie.