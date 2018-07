publié le 31/01/2018 à 07:05

Jonathann Daval est passé aux aveux après plusieurs heures en garde à vue. L'homme "a reconnu avoir tué son épouse", Alexia Daval, retrouvée morte en octobre dernier en Haute-Saône. "Il a dit qu'il ne voulait pas et il regrette", a indiqué mardi 30 janvier dans la soirée Me Randall Schwerdorffer.



Son avocat avait plus tôt décrit "un jeune garçon qui a, de façon accidentelle, donné la mort à son épouse" et qui est "dévasté". "Oui, il l'a étranglée, dans ce que l'on peut appeler des violences volontaires et après, il a été dépassé par tout", a déclaré Randall Schwerdorffer. Jonathann Daval a été mis en examen pour meurtre sur conjoint.

Les parents d'Alexia Daval sont consternés après les aveux de leur gendre. "Ils sont dans un état de sidération totale. Abasourdis (...). Ils ont toujours eu la plus grande confiance dans leur gendre, avant l'assassinat de leur fille et depuis. Rien n'avait jusqu'à ce jour ébranlé cette confiance", a expliqué Jean-Marc Florand, leur avocat, sur BFMTV.

À écouter également dans ce journal

- Les aveux de Jonathann Daval ont provoqué une onde de choc à Gray-la-Ville, où habitait le couple. "Il n'a pas le profil, ce n'est pas une brute, il n'a jamais fait de problème", indique le maire, qui ne semble pas y croire. "J'ai du mal à voir comment un homme comme lui puisse faire un acte comme ça", dit un habitant qui le connaissait.



- Les éleveurs de Haute-Garonne, qui manifestent pour réclamer une meilleure rémunération, bloquent la rocade de Toulouse ce mercredi 31 janvier. L'opération escargot, avec 150 tracteurs, devrait durer toute la journée et provoquer de fortes perturbations de la circulation.



- Des bousculades et de vifs échanges ont eu lieu entre des clients dans un Intermarché de Metz, en Moselle. En cause : une remise exceptionnelle de 70% sur les paquets de couches de la marque Pampers. Ces incidents interviennent quelques jours après des bagarres pour du Nutella, dans le Nord.



- Donald Trump a prononcé mardi soir son discours sur l'état de l'Union. Le président américain a réaffirmé sa volonté de "construire un grand mur" à la frontière avec le Mexique "et embaucher plus de héros pour sécuriser notre communauté".



- Le PSG s'est qualifié mardi soir en finale de la Coupe de la Ligue grâce à sa victoire à Rennes (2-3). À noter l'expulsion de Kylian Mbappé, coupable d'un mauvais geste sur un joueur rennais. Monaco affronte Montpellier dans l'autre demi-finale.