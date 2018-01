et AFP

publié le 30/01/2018 à 18:13

"Tout le monde a compris que dès le départ Jonathann cachait un secret beaucoup plus lourd." Jonathann Daval a avoué ce mardi 30 janvier le meurtre de son épouse Alexia, dont le corps avait été retrouvé fin octobre dans un bois de Haute-Saône, comme l'ont déclaré ses avocats.



Le mari de la victime "sera évidemment mis en examen", a précisé l'un de ses avocats, Randall Schwerdorffer. Ce dernier a décrit "un jeune garçon qui dans une crise de couple a, de façon accidentelle, donné la mort à son épouse" et qui est "dévasté".

"Oui il l'a étranglée, dans ce que l'on peut appeler des violences volontaires et après, il a été dépassé par tout", a déclaré Randall Schwerdorffer. L'informaticien de 34 ans avait été placé en garde à vue lundi 29 janvier.

Un faisceau d'indices qui faisait peu de doute

Jonathann Daval avait livré sa version des faits en octobre, lorsque sa femme avait été retrouvée calcinée dans un bois après plusieurs jours de disparition. Ce dernier avait affirmé qu'elle était partie faire un footing et n'était jamais revenue.



Mais ces dernières semaines, les avancées de l'enquête resserraient l'étau autour de l'implication du mari. Son emploi du temps, le déplacement de sa voiture professionnelle et le déroulement des faits tels qu'il les avait décrits au départ laissaient poindre des incohérences annonciatrices de l'implication de celui qui, quelques semaines plus tôt, passait pour le mari éploré.