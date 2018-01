publié le 30/01/2018 à 21:06

Du deuil aux aveux. Jonathann, le mari d'Alexia Daval, jeune femme retrouvée brûlée dans un bois en Haute-Saône au mois d'octobre, a été mis en examen ce mardi 30 janvier "pour meurtre sur conjoint", a annoncé la procureure de Besançon, Edwige Roux-Morizot. Cette mise en examen intervient au terme d'une garde à vue prolongée et après que celui-ci est passé aux aveux.



Il "est mis en examen pour meurtre sur conjoint encourant la réclusion à perpétuité" et est placé en détention, a indiqué la procureure lors d'une conférence de presse. "Nous n'avons pas retenu la préméditation", a précisé Edwige Roux-Morizot, qui n'a pas retenu la qualification d'assassinat.

En fin d'après-midi, les avocats de Jonathann Daval avaient déjà annoncé que leur client avait avoué, durant sa garde à vue, avoir tué son épouse, de manière "accidentelle". Celui-ci a en réalité "étranglé" Alexia. L'autopsie avait révélé que la jeune femme avait été victime de violences et asphyxiée.

"L'ensemble de ces explications et des éléments d'enquête ont abouti à des éléments suffisants pour imaginer que la mort a été donnée volontairement et non pas accidentellement", a en revanche considéré la magistrate.



Plusieurs éléments intriguaient les enquêteurs qui les avaient conduits à placer Jonathann Daval en garde à vue, à commencer par les déclarations du mari après la disparition de son épouse, lesquelles ne correspondaient plus aux découvertes des enquêteurs.