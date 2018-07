Le journal de 6h30 : l'angoisse des proches d'Alexia Daval

publié le 31/10/2017 à 07:21

La famille d'Alexia Daval a été reçue par les gendarmes après la découverte d'un corps en Haute-Saône, lundi 30 octobre. Des analyses sont en cours pour déterminer s'il s'agit du corps de la jeune femme disparue samedi. Aujourd'hui, des drones vont survoler la scène du crime pour tenter de repérer des indices, des traces.



La thèse du suicide a très vite été écartée par la famille. Il faut dire que cela ne correspondait pas au profil de la jeune femme de 29 ans. Conseillère bancaire, Alexia Daval connaissait son compagnon depuis une dizaine d'années. Ils s'étaient mariés il y a deux ans et souhaitaient fonder une famille.

Embauchée cadre dans une agence à Besançon, elle était épanouie et pleine de projets. "Elle avait acheté des billets de concert pour le mois prochain. Elle avait pris une semaine de vacances pour être en famille", expliquait sa mère il y a quelques jours.

À écouter également dans ce journal

- Le RER A est toujours coupé entre la Défense et Auber, après une coulée de boue dans une ligne causée par des travaux. La RATP n'est pas en mesure de dire à quelle heure le trafic pourra reprendre.



- La trêve hivernale débute demain pour cinq mois. De fait, les expulsions se multiplient, à l'image de Montreuil où la mairie a expulsé 24 sans-papiers d'un immeuble. Le tribunal d'instance a ordonné leur réintégration, mais le même jour, la municipalité a pris un arrêté de péril qui stipule qu’en raison de "l’existence de risques graves et imminents pour la sécurité de l’immeuble", son habitation est interdite.



- Procès Merah. La réclusion criminelle à perpétuité a été requise lundi contre Abdelkader Merah, qui comparaît devant la cour d'assises de Paris pour "complicité" dans les assassinats perpétrés par son frère Mohamed en mars 2012 à Toulouse et Montauban.



- Tariq Ramadan, visé par deux plaintes pour viol, s'est défendu ce week-end sur sa page Facebook. L'université d'Oxford (Angleterre), où il est membre associé de la faculté de théologie, n'a pas réagi pour le moment.



- Stéphane Travert le ministre de l'Agriculture espère une sortie de crise rapide, mais appelle les consommateurs à ne pas se précipiter dans les rayons, alors que le beurre commence à manquer dans certains magasins.



- Le PSG reçoit Anderlecht ce soir au Parc des Princes en phase de groupe de la Ligue des champions. À l'aller, les Parisiens s'étaient imposés 4-0.