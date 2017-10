Crise du beurre : "La pénurie crée la pénurie", explique Stéphane Travert sur RTL

publié le 31/10/2017 à 06:23

Stéphane Travert espère une sortie de crise rapide. Plusieurs jours après le début d'une pénurie de beurre, liée à un désaccord entre les différents acteurs du marché, le ministre de l'Agriculture se dit "contre cette guerre de prix" et rappelle que "la pénurie crée la pénurie".



"C'est une situation inédite à laquelle nous assistons aujourd'hui sur les produits laitiers. Il y a une forme de blocage entre les transformateurs et les distributeurs. (...) Nous souhaitons que l’inter-profession puisse entamer une discussion avec les producteurs, avec les transformateurs", a-t-il déclaré sur RTL, mardi 31 octobre.

Près d'un tiers (30%) de la demande de beurre n'a pas été satisfaite en grande surface entre le 16 et le 22 octobre, selon une étude publiée samedi par le cabinet Nielsen, un chiffre pouvant atteindre 46% dans certains magasins. Selon l'étude, basée sur les ventes effectives des distributeurs, les supermarchés sont plus touchés que les hypermarchés mais globalement toutes les enseignes sont concernées et le taux de rupture a augmenté par rapport à la semaine précédente, durant laquelle il atteignait 21%.



