Ingérences russes : plusieurs proches de Donald Trump poursuivis

Le procureur spécial enquêtant sur une ingérence russe présumée dans la présidentielle américaine a mis en accusation lundi trois membres de l'équipe de campagne de Donald Trump, dont son ex-directeur Paul Manafort et un conseiller ayant menti sur ses contacts avec Moscou. Ces premières poursuites pénales lancées par Robert Mueller marquent une accélération de ces investigations qui empoisonnent la Maison Blanche, à quelques jours de l'anniversaire de l'élection du milliardaire républicain.



Le procureur Mueller a inculpé Paul Manafort et son associé Richard Gates, contre lesquels il a retenu douze chefs d'accusation dont complot contre les Etats-Unis, blanchiment, fausses déclarations et non-déclaration de comptes détenus à l'étranger. Mais l'acte d'inculpation de 31 pages ne suggère pas de collusion entre l'équipe du candidat républicain et les autorités russes, ce que Moscou dément régulièrement.

Dénégation de Donald Trump

Nettement plus embarrassantes pour le président Trump sont les révélations concernant un de ses anciens conseillers subalternes, jusqu'à maintenant resté dans l'ombre: George Papadopoulos a plaidé coupable d'avoir menti aux enquêteurs de la police fédérale (FBI). Cet homme chargé des questions de politique étrangère au sein de l'équipe de campagne a tenté de cacher ses contacts approfondis avec des intermédiaires russes auprès desquels il avait appris que Moscou détenait "de quoi salir" Hillary Clinton, sous la forme de milliers d'emails. George Papadopoulos a, par ses fausses déclarations, "entravé l'enquête en cours du FBI sur l'existence de liens ou de coordination éventuels entre des personnes associées à la campagne et le gouvernement russe", a souligné le procureur Mueller.

Réagissant sur Twitter, Donald Trump a affirmé que les faits reprochés à M. Manafort remontaient à "des années". "Il n'y a AUCUNE COLLUSION !", a-t-il également écrit.

M. Manafort avait rejoint l'équipe de campagne du milliardaire républicain en mars 2016, avant d'être contraint de démissionner quelques mois après. "Pourquoi Hillary la crapule et les démocrates ne sont-ils pas visés?????", a ajouté le président américain.



Ces poursuites annoncées publiquement offrent un vif contraste avec le secret qui entoure depuis six mois la tentaculaire enquête menée par Robert Mueller, un ancien patron de la police fédérale américaine. Contrairement à un simple procureur fédéral, Robert Mueller dispose d'une plus grande latitude d'action et d'une indépendance renforcée.