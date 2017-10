publié le 30/10/2017 à 19:57

"Un corps d'un individu, homme ou femme, plutôt jeune, a été découvert dans un bois assez isolé, caché sous des branchages, et il a été volontairement brûlé sur place, fortement dégradé, par l'auteur des faits (...) Il est trop tôt pour affirmer qu'il s'(agit) bien d'Alexia" Daval, a déclaré le procureur.



"Pour l'instant, il est trop tôt pour affirmer qu'il s'agit effectivement d'Alexia." Le procureur de Vesoul, Emmanuel Dupic, a tenu une conférence de presse lundi 30 octobre après qu'un corps a été retrouvé à proximité du lieu de la disparition d'Alexia Daval.

Le corps a été retrouvé aux alentours de 15 heures à Velet (Haute-Saône) plusieurs kilomètres de l'itinéraire habituel d'Alexia", a ajouté le colonel de gendarmerie, Jean-Michel Blaudez, présent à la conférence de presse. "La découverte a résulté du ratissage méthodique engagé depuis dimanche de toutes les zones boisées du secteur", a expliqué le militaire.



Un parcours "très fréquenté"

"Le parcours qu'empruntait Alexia est très fréquenté. Beaucoup de gens marchent et courent à cet endroit et il n'y a jamais eu de problèmes. Alexia ne s'est pas mise en danger. Mais on n'est jamais à l'abri d'un acte isolé", a déclaré à l'AFP Christophe Laurençot, maire de Gray.



Une enquête "longue et compliquée"

L'enquête s'annonce "longue et compliquée" avec "aucun suspect" pour l'instant a été ouverte pour assassinat. L'autopsie du corps sera réalisée jeudi 2 novembre.



Une femme sans "aucun problème particulier"

La jeune femme de 29 ans, employée de banque, mère de deux enfants et qui n'avait "aucun problème particulier" selon le procureur, n'a plus donné signe de vie depuis son départ pour un jogging samedi 28 octobre aux alentours de 9 heures à Gray-la-Ville (Haute-Saône). La veille, elle avait participé à un repas de famille. Ses parents, très connus dans le secteur, tiennent un café PMU à Gray, où sa mère est conseillère municipale.



N'ayant pas vu revenir son épouse, partie sans téléphone, son mari a prévenu les gendarmes de Haute-Saône trois heures plus tard. Au moment de sa disparition, la jeune femme blonde portait des lunettes rouges. Elle était vêtue d'une tenue de sport composée d'un short noir, d'un gilet rouge et de baskets roses.