publié le 31/01/2018 à 18:33

La stratégie de la défense de Jonathann Daval provoque une énorme vague d'indignations et d'interrogations. Le jeune homme a reconnu, hier, avoir étranglé son épouse en octobre dernier. Dès hier soir, son avocat maître Randal Schwerdorffer a tenté une explication : "lls avaient une relation de couple avec de très fortes tensions. Alexia avait une personnalité écrasante. Il se sentait rabaissé, écrasé".



Des mots qui ne passent pas dans la famille d'Alexia. "C'est une double peine les accusations que l'on peut faire à l'heure actuelle. C'est inadmissible", s'indigne Roberte, la tante paternelle d'Alexia Daval. "Elle n'était pas comme ça du tout. Aujourd'hui, on a l'impression que ça va être lui qu'il va falloir plaindre et puis ma nièce qui était la méchante", dénonce-t-elle, décrivant une jeune femme toujours souriante et "prête à rendre service".

"On ne comprend pas, on inverse les rôles. On se croirait dans un film, on n'a plus les mots. C'est très dur. On se dit pourquoi on n'a pas pu voir avant pour essayer de la sauver", souligne la tante d'Alexia. "On se dit qu'on ne connaissait vraiment pas la personne avec qui elle était".

À écouter également dans ce journal

Justice - Tariq Ramadan est en garde à vue depuis ce mercredi matin. L'islamologue, intellectuel suisse, s'est présenté ce matin, devant les enquêteurs de la police judiciaire parisienne, après avoir reçu sa convocation. Il est visé par une enquête pour viols et violences sexuelles, après la plainte de deux femmes.



Justice - Thomas Thévenoud, ex-secrétaire d'État au Commerce extérieur, a été condamné en deuxième instance à 12 mois de prison avec sursis et trois ans d'inéligibilité, pour fraude fiscale.



Météo - Onze départements sont en vigilance crue aujourd'hui. En Normandie, ça se cumule avec les grandes marées. Conséquence, à Rouen, les quais sont noyés. La Seine y atteint des niveaux supérieurs à la crue de juin 2016. Au total, en Seine-Maritime, 48 communes sont impactées, 52 dans l'Eure.



Médias - Les avocats de Mathieu Gallet, révoqué de la présidence de Radio France par le CSA, regrettent que la pression de l'État ait été plus forte que la présomption d'innocence.



Faits divers - Indignation dans la classe politique après l'agression d'un petit garçon portant une kippa à Sarcelles. L'enfant de 8 ans a été jeté au sol et a reçu quelques coups de la part de deux adolescents. Le parquet a retenu le mobile "antisémite", la kippa étant visible.