Fraude fiscale : Thomas Thévenoud condamné à 1 an de prison avec sursis

31/01/2018

La cour d'appel de Paris a condamné ce mercredi 31 janvier Thomas Thévenoud, l'ancien secrétaire d'État au Commerce extérieur, à 12 mois de prison avec sursis et 3 ans d'inéligibilité pour "fraude fiscale".



Une peine plus lourde que celle prononcée en première instance. Le 29 mai dernier, le tribunal correctionnel de Paris l'avait condamné à 3 mois de prison avec sursis et un an d'inéligibilité.

L'ascension politique de Thomas Thévenoud, tout juste nommé au gouvernement, avait été brisée net par cette affaire. S'il a plaidé la "phobie administrative" dès l'éclatement de cette affaire pour justifier ses impôts impayés, cela n'aura pas suffi à lui éviter une condamnation.



