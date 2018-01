publié le 31/01/2018 à 12:24

Tariq Ramadan, le théologien musulman visé par une enquête préliminaire pour viol, a été placé en garde à vue mercredi 31 janvier à la police judiciaire de Paris. L'islamologue est visé par deux plaintes pour viol, déposées fin octobre 2017. L'une par Henda Ayari, une ancienne salafiste aujourd'hui militante laïque et féministe qui l'accuse de l'avoir violée un soir de 2010 dans une chambre d’hôtel alors qu'elle venait demander des conseils religieux. L'autre par une femme de 40 ans qui a souhaité rester anonyme et qui a déposé plainte pour des faits qui remontent à l'automne 2009.





Tariq Ramadan est actuellement entendu par les enquêteurs de la 2e DPJ de la police parisienne, une garde à vue qui peut durer jusqu'à 48 heures et à l'issue de laquelle il peut repartir libre, être placé sous le statut de témoin assisté ou être mis en examen.

Contacté par RTL, l'avocat d'une des plaignantes Eric Morain n'a pas souhaité faire de commentaires.

