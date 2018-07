Le journal de 18h : des skieurs évacués par hélicoptère en Isère

publié le 24/12/2017 à 19:13

Plus de peur que de mal cet après-midi à Chamrousse, en Isère. Une centaine de skieurs se sont retrouvés bloqués dans des télécabines en panne. L'opération de secours s'est parfaitement déroulée. Pendant deux heures les vacanciers étaient suspendus dans le vide en raison d'une panne sans gravité dans la station.



Les secours sont intervenus rapidement, sans aucun souci majeur. Plusieurs hélicoptères avaient été mobilisés. Ils ont déposé un secouriste sur chaque télécabine pour évacuer les personnes une à une. Seul souci rencontré, l'appréhension de certains skieurs sujets au vertige, comme le confiait l'un des secouristes.

"Pour certains, ce sera une mauvaise expérience c'est sûr. Mais pour d'autres cela fera un souvenir. Les conditions optimales pour faire cette évacuation. Le téléphérique sera opérationnel demain matin (25 décembre NDLR)." Les pensionnaires de la station auront finalement pu réveillonner sans problèmes. Ils ont même eu droit à un feu d'artifice.

À écouter également dans ce journal :

SÉCURITÉ - La sécurité du réveillon en France sera assurée par 97.000 femmes et hommes des forces de l'ordre. "C'est un peu plus que l'an dernier et un peu moins qu'il y a deux ans dans le contexte post-13 novembre, explique Frédéric de Lanouvelle. C'est un dispositif important, pour garantir la sécurité des Français du ministère de l'intérieur.



INTERNATIONAL - À Bethléem, la fête de noël est gâchée par le contexte politique. Les tensions entre les Palestiniens et Israéliens depuis l'annonce par Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, ont gâché les festivités.



INTERNATIONAL - En Irak, pour la première fois depuis quatre ans, une messe chrétienne sera célébrée à Mossoul dans l'église Saint Paul, libérée cette année du groupe État Islamique.



DISPARITION - Figure du syndicalisme, Jacques Chérèque, ancien membre du gouvernement de Michel Rocard et dirigeant de la CFDT, est décédé à 89 ans.