Le journal de 8h : Carles Puigdemont hésite à rentrer en Catalogne

publié le 24/12/2017 à 08:54

Après la victoire des indépendantistes aux élections régionales en Catalogne, Carles Puigdemont se dit prêt à revenir en Espagne mais rien n'est décidé pour le moment. Exilé en Belgique, il risque de tomber sous le coup de la justice espagnole. Quand on lui demande "Carles Puigdemont est-il disposé à rentrer ?", l'un de ses avocats en Catalogne répond : "En principe, oui, mais mon conseil c'est d'évaluer la situation car au moment où il reviendrait ici, il serait arrêté". "Il faut mesurer si cela vaut la peine, s'il peut faire davantage dedans que dehors, il est évident que s'il vient et est emprisonné, cela génère (...) un conflit politique très important", a estimé Me Jaume Alonso-Cuevillas au micro de Catalunya radio.



Carles Puigdemont souhaite néanmoins être présent à la séance inaugurale du nouveau parlement le 23 janvier. Une assemblée où les indépendantistes sont majoritaires. Un poids politique qui s'appuie depuis de nombreuses années sur l'obligation d'apprendre la langue catalane. En Catalogne, si on est parfaitement bilingues, tous les cours se font en Catalan et l'Espagnol est enseigné comme une seconde langue. Durant le franquisme, parler catalan était interdit. En 1998, la loi de normalisation linguistique impose son usage. Le nationalisme catalan gagne du terrain. Plusieurs associations anti-indépendantistes dénoncent cette politique linguistique.

À écouter également dans ce journal :

- Après plusieurs couacs cette année, la SNCF se trouve à nouveau sur la sellette ce dimanche matin. Belle pagaille hier dans plusieurs gares dont celles d'Austerlitz et de Paris Bercy. Les TER et les Intercités pour lesquels il n'y a pas de réservation de billet obligatoire ont été envahis par les voyageurs. Tout le monde n'a pas pu prendre place et certains voyageurs ont dû attendre de longues heures.

- Les familles endeuillées après la collision de Millas ne digèrent pas le traitement que leur ont réservé les pouvoirs publics. Trois d'entre elles ont décidé de se constituer partie civile.



- Jean-Jacques Goldman, personnalité préférée des français. Le chanteur a repris la première place devant Omar Sy et Teddy Riner dans le baromètre annuel du Journal du Dimanche. Emmanuel Macron est 34ème, en hausse de 12 places. En revanche, gros gadin de Nicolas Hulot qui en perd 32 et se retrouve 47ème.

- Le Real Madrid va passer Noël avec un bon gros mal de tête. Le Barça s'est imposé 3-0 dans la capitale espagnole avec des buts de Luis Suarez, de Lionel Messi sur pénalty et d'Alex Vidal. Au classement, les Blaugrana possédent désormais 14 points d'avance sur les madrilènes.



- En Top 14 de rugby, Montpellier a repris la tête du classement. Les héraultais ont battu Lyon 38-17 alors que la Rochelle est tombé à Bordeaux-Bègles 29-19. Victoire d'Agen sur Brive 27 à 13, de Toulon face à Oyonnax 49-25, de Pau face à Clermont 22-21 et de Castres face au Stade-Français 28 à 6. Au classement, Montpellier repasse en tête avec trois points d'avance sur la Rochelle et 4 sur Castres.