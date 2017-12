publié le 23/12/2017 à 09:09

Si vous souhaitez offrir pour Noël un cadeau estampillé "Johnny Hallyday", vous risquez de connaître quelques difficultés car on frôle la rupture de stock. Le chiffre est vertigineux, 700 000 ventes tous supports confondus en un peu plus de 15 jours. Par exemple, l'album de reprises des chansons de Johnny s'est déjà écoulé à 270 000 exemplaires depuis sa sortie fin novembre. Un engouement posthume pour celui qui a été élevé au rang de monument national.



Devant les bacs, dans un magasin culturel de Tours, Philippe et Anne-Marie sont dubitatifs, ils ne connaissent pas très bien Johnny. Ils veulent offrir un cadeau à un ami qui lui est fan. Le couple part avec deux CD et une intégrale du chanteur. Montant total : 40 euros. François, vendeur, constate que la période de Noël amplifie le phénomène de vente.

"Jusque-là, Johnny ne concernait guère que son public à lui, là on a eu des gens qui se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas de Johnny chez eux et sont venus en toute hâte en acheter en magasin", explique-t-il. Des achats au détriment de nouveautés. Le magasin propose aussi une vingtaine de livres consacrés à la star.

- Le prix du gaz va augmenter, et pas qu'un peu, au 1er Janvier. La hausse prévue est de 6,9% et initiée par la Commission de Régulation de l'Énergie. Elle va toucher de nombreuses familles et n'était pas forcément attendue à ce niveau.



- C'est une information RTL. Trois hommes ont été interpellés dans la Drôme, ils sont soupçonnés d'une quarantaine d'incendies dans le Sud-Est de la France, ayant occasionné plusieurs millions d'euros de préjudices. Le plus spectaculaire s'est produit en février dernier dans une entreprise de Jonquières dans le département du Vaucluse, des milliers de bouteilles de gaz avaient explosé et l'affaire avait fait grand bruit.



- En rugby, inauguration victorieuse de sa nouvelle enceinte par le Racing 92. Pour leur premier match dans la U Arena de Nanterre, les franciliens ont dominé Toulouse 23-19 avec le premier essai inscrit par le troisième ligne Wenceslas Laurey, qui n'est pas prêt d'oublier sa soirée.



- Jacques Brunel sera bien le prochain sélectionneur du XV de France. Reste à connaître le nom de son adjoint, Fabien Galthié, un temps pressenti, aurait décliné le poste.



- En football, Christophe Galtier, lui, a accepté de devenir le nouvel entraîneur du LOSC qui cherchait un successeur à Marcello Bielsa, limogé le 15 décembre.



- Et puis, des millions de télespectateurs attendus ce samedi pour le Clasico Real Madrid-FC Barcelone. La rencontre aura lieu à 13 heures pour une diffusion en direct à 20h en Asie, le continent le plus demandeur et économiquement l'un des plus puissants.