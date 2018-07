avec Christelle Rebière et La rédaction numérique de RTL

publié le 29/06/2017 à 13:13

Interpellée et placée en garde à vue mercredi, Murielle Bolle a été déférée devant le parquet de Dijon ce jeudi 29 juin. Elle sera présentée à un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen dans l'affaire de l'assassinat de Grégory Villemin, près de 32 ans après les faits. Les enquêteurs cherchent à savoir quel rôle elle a joué dans l'enlèvement du jeune garçon en octobre 1984.



Son audition s'est déroulée à Saint-Étienne-lès-Remiremont. Les policiers ont utilisé le témoignage d'un cousin éloigné pour la faire craquer. Murielle Bolle aurait avoué à cet homme que Bernard Laroche avait bien enlevé Grégory Villemin. Son avocat Me Jean-Paul Teissonnière n'a pas semblé convaincu par cette méthode : "On a sorti des témoignages de cousins éloignés, à qui elle aurait la vérité. Mais où sont les éléments nouveaux ? Je ne connaissais pas ces personnes. Le niveau de l'enquête est très bas." Murielle Bolle pourrait être mise en examen pour complicité.

À écouter également dans ce journal

- BAC 2017 - Selon une information de RTL, 117.000 lycéens n'ont pas d'affectation, soit 1 candidat sur 8 en attente de solution, qui arrivera peut-être avant la rentrée. Mais pour certains, c'est définitif comme pour plus de 30.000 bacheliers technologique et professionnel.

- POLITIQUE - Le parti Les Républicains ne digère pas l'attribution du poste de questeur, traditionnellement à l'opposition, à Thierry Solère. Un épisode qui révèle un parti divisé entre ses membres historiques et les "constructifs". "Il est clairement dans la majorité, arrêtons ce marché de dupe", a lancé Christian Jacob.



- POLITIQUE - Le discours d'Emmanuel Macron devant le Congrès, c'est une opération à 500.000 selon Damien Abad, député LR. L'événement nécessite une grosse organisation. Lors du discours de François Hollande, après le 13 novembre 2015, la journée avait coûté 200.000 euros, mais sans collation pour les parlementaires.



- FAIT DIVERS - Un touriste originaire du Pas-de-Calais a été tué par balles ce jeudi en Corse, dans le village de Feliceto. Le tireur est un homme du village, apparu très excité ce matin selon les témoins. La femme de la victime est indemne, le tireur est toujours en fuite.



- ANIMAUX - L214 a dévoilé une vidéo de maltraitance dans deux élevages porcins du Finistère, mettant en cause Hénaff. "On a été choqué ce matin, nous ne sommes pas en mesure de dire si ces images proviennent de nos fournisseurs. Si c'est le cas, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas conforme avec notre politique de bien-être animal", explique une représentante de l'entreprise.