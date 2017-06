et AFP

publié le 29/06/2017 à 12:17

Eric Woerth est le nouveau président de la commission des Finances de l'Assemblée nationale. Le député Les Républicains de l'Oise, ancien ministre du Budget, a été élu ce jeudi 29 juin au troisième tour de scrutin, selon plusieurs députés. La présidence de cette commission revient traditionnellement à l'opposition. Les députés REM et MoDem n'ont donc pas présenté de candidat.



Dans ce vote à huis clos, trois tours ont été nécessaires pour départager les candidats. Éric Woerth l'a finalement emporté, à la majorité relative, avec 13 voix contre 7 pour Charles de Courson (UDI, groupe "constructifs") et 6 pour Valérie Rabault (Nouvelle Gauche, ex-PS). Présent au premier tour, Eric Coquerel (LFI) a retiré sa candidature ensuite.

Réélu pour un quatrième mandat de député de la 4e circonscription de l'Oise face à une candidate REM, Éric Woerth, 61 ans, a été ministre du Budget de 2007 à 2010, puis du Travail en 2010. Il avait dû quelques mois après quitter le gouvernement en raison de sa mise en cause dans l'affaire Liliane Bettencourt, avant d'être finalement relaxé en mai 2015.





Longtemps trésorier de l'UMP, il avait été chargé du projet LR lorsque Nicolas Sarkozy avait repris le parti, ainsi que du projet pour la campagne présidentielle de François Fillon. Éric Woerth avait été choisi par le groupe LR mercredi pour la présidence de la commission des Finances, aux dépens du sortant Gilles Carrez. Mais son élection jeudi n'était pas acquise, après le psychodrame dans la nuit autour du choix comme questeur de "l'opposition" de Thierry Solère, un "constructif" LR, et non d'Éric Ciotti, un LR historique.