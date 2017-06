publié le 29/06/2017 à 12:48

Il aura attendu plus de cinq semaines. La fin du suspense était pour jeudi 29 juin : Emmanuel Macron a dévoilé la photo officielle qui sera présente dans toutes les mairies de France. Sur le cliché, pris dans son bureau de l'Élysée, on découvre le chef de l'État debout, appuyé sur son bureau, entre les drapeaux français et européen.



Le chef de l'État est placé au centre de l'image. Derrière lui, les fenêtres ouvertes dévoilent les arbres du parc de l'Élysée et un ciel bleu, émaillé de quelques nuages. Sur le bureau présidentiel, on aperçoit une petite horloge, des documents, un livre ouvert, mais aussi... le téléphone portable du Président.

Deux jours auparavant, RTL vous révélait que le président de la République avait fait le choix de demander à Soazig de La Moissonnière, la photographe qui le suit depuis le tout début de sa campagne, après avoir couvert la campagne de François Bayrou en 2012 de prendre ce cliché historique. Emmanuel Macron réserve à sa photographe officielle un accès privilégié en permanence.



Dans l'histoire de la Ve République, Charles de Gaulle, Georges Pompidou, François Mitterrand et Nicolas Sarkozy avaient choisi de poser dans la bibliothèque de l'Élysée. Jacques Chirac et François Hollande avaient, quant à eux, privilégiés les jardins de la résidence présidentielle. Sur son portrait, Valéry Giscard d'Estaing posait, lui, dans la cour du Palais.

.