publié le 29/06/2017 à 08:46

Après la deuxième vague d'attribution de places à l'université, cette semaine, la Ministre Frédérique Vidal disait sur RTL qu'il restait encore 17.000 étudiants qui n'ont pas eu leur premier vœu dans une filière non sélective sur APB (Admissions post-bac). La réalité des chiffres fait état d'une situation encore plus compliquée, car la ministre ne prenait en compte que les chiffres des candidats à l'entrée en licence.



En effet, RTL révèle que ce sont en réalité 117.000 lycéens qui n'ont pas d'affectation sur 800.000. Quelque 1 candidat sur 8 est en attente de solution, qui arrivera peut-être avant la rentrée. Mais pour certains, c'est définitif comme pour plus de 30.000 bacheliers technologique et professionnel. Certaines filières sont tellement surchargées qu'on a recourt au tirage au sort, 115 formations universitaires sont encore bouchées, principalement en sport (STAPS), science de l'éducation, art du spectacle ou encore psychologie et droit.

Le ministère de l'Enseignement supérieur dit faire le maximum pour trouver des solutions mais ce qui est sûr c'est que tous n'auront pas accès à une filière de leur choix. Reste un espoir, certains lycéens devraient rapidement libérer des places, ceux qui n'auront pas leur baccalauréat et ceux qui iront en filière hors processus APB : école de commerce, école d'infirmier ou Science Po par exemple.