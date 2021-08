Landes : un avion atterrit d'urgence sur une plage de Biscarosse

C'est un atterrissage d'urgence dont les circonstances restent à établir. Un avion de type Piper a été contraint de se poser en catastrophe dans l'après-midi du lundi 23 août sur une plage de Biscarosse, dans les Landes. Son pilote est indemne tandis que l'élève avec lequel il se trouvait a sauté de l'appareil avant l'atterrissage et était recherché, a-t-on appris auprès des pompiers.

L'avion s'est posé vers 17h30 sur une plage se trouvant sur un domaine militaire, selon les pompiers. Des moyens aériens et maritimes, deux hélicoptères et deux navires, ont alors été engagés pour tenter de retrouver l'élève-pilote, a-t-on précisé de même source. En début de soirée, les recherches n'avaient pas abouti, selon les pompiers. L'identité du pilote et du passager n'ont pas été précisées.

Une dispute aurait éclaté entre le passager et le formateur, rapporte France Bleu Gascogne. Celle-ci aurait été causée par une mésentente sur la trajectoire de vol entre le pilote expérimenté et son passager de 32 ans, qui aurait alors tenté de prendre les commandes de l'appareil et de piquer vers l'océan.

L'instructeur serait parvenu à reprendre les commandes de l'appareil et à le stabiliser. C'est à ce moment là, alors que l'avion se situait à une altitude comprise entre 60 et 100 mètres au dessus de l'océan, que l'élève aurait décidé de sauter du cockpit. Après une chute d'une telle hauteur, les chances de le retrouver en vie sont quasiment inexistantes.