À Plœuc-L'Hermitage (Côtes-d'Armor), l'émotion des habitants est encore vive, une semaine après la profanation d'un monument dédié à la Résistance. Trois stèles et des panneaux avec les photos de résistants ont été recouvertes, samedi 15 juillet, de slogans néonazis et antisémites tagués à la bombe rouge.

Dans cette commune, 55 résistants ont été torturés et exécutés par les nazis. Le 15 juillet est le jour d'anniversaire de ce terrible massacre. "J'ai trouvé ça honteux, écœurant. Ça m'a fait mal. Ces jeunes ont donné leur vie pour sauver la France et voir des dégradations comme ça, ça me fait très mal", confie Catherine Lechêne, membre de l'association pour la sauvegarde de la mémoire des 55 résistants de Plœuc-L'Hermitage.

Toute la semaine, le site a été totalement nettoyé. Le préfet des Côtes-d'Armor et le maire de la commune, Thibaut Guignard, ont voulu organiser une cérémonie, qui aura lieu ce vendredi 21 juillet, pour rendre hommage à ces résistants.

Une plainte déposée

"Il n'y a pas de mots pour taguer des visages de jeunes gens de 20 ans qui ont été torturés avant d'être fusillés et sommairement enterrés", fustige le maire de Plœuc-L'Hermitage. L'auteur de cette profanation "est quelqu'un qui a une connaissance de l'histoire du lieu et une connaissance du nazisme et de l'antisémitisme. Ce ne sont pas des tags pour dégrader. Ce sont des tags pour passer des messages odieux", pointe Thibaut Guignard.

La cérémonie se tiendra à 11h sur le site de la Butte Rouge. Le maire de la commune a porté plainte et l'enquête se poursuit pour tenter de retrouver les auteurs de ces tags.