La sanglante comptabilité de Denis Lemasson

C'était un garçon gentil, prévenant, poli et jamais en colère. Il s'agissait pour tout le monde d'un bon père de famille, fidèle en amour et d'un employé sérieux. Denis Lemasson est invariablement décrit aux enquêteurs suisses et français comme quelqu'un de parfait et de droit, homme de 31 ans, comptable, aux multiples qualités.

Il est impossible de voir en lui un criminel glacial et déterminé et pourtant les investigations sur le meurtre d'un de ses collègues vont faire tomber le masque parfait, qui va dévoiler un tout autre visage de Denis Lemasson.

Celui d'un tricheur, d'un voleur, d'un menteur, dévergondé et surtout un assassin qui serait prêt à se débarrasser sans le moindre sentiment de tous ceux qui se mettent sur sa route.



Les psychiatres vont décrire un sujet totalement dépourvu d'empathie, incurable, prêt à ôter la vie dès qu'on s'oppose à lui. Mais qui est ce “Monsieur Tout le Monde” qui tue sans vergogne ? Quel secret cache-t-il depuis l'enfance ?



Les invités de L'Heure du Crime

- Corinne Jaquet, journaliste, chroniqueuse judiciaire et romancière. Son dernier livre : Meurtres sur commande, collection faits divers suisse, aux éditions du chien jaune



- Me Jamil Soussi, avocat de Denis Lemasson en Suisse



