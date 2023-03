Affaire Cantat-Trintignan : la nuit noire de Vilnius

Dans la nuit du 26 au 27 juillet 2003, la nouvelle allait aussitôt parcourir les 2.000 kilomètres entre la Lituanie et la France. L'un des rockers les plus en vue du moment, Bertrand Cantat, est accusé d'avoir tabassé et avoir laissé entre la vie et la mort, la célèbre actrice Marie Trintignant, qui n'est autre que sa compagne. Les deux amants entretiennent une relation tumultueuse depuis 18 mois. L'actrice décèdera quelques jours plus tard. L'enquête qui sera menée entre Vilnius et Paris va conclure à un scénario sombre et brutal.

Les coups ont été portés avec une telle violence, qu’ils ont fini par tuer l’actrice. Il s'agit d'un féminicide, même si à l'époque ce terme n'est pas encore entré dans le vocabulaire judiciaire. Interrogé, le chanteur va parler d'un "accident", bien que certains témoigneront en sa défaveur et diront qu'il a un tempérament violent vis-à-vis des femmes.

Presque vingt ans après les faits, sait-on vraiment ce qui s'est passé cette nuit-là ? L’enquête a-t-elle tout dit ? Quels secrets n'auraient pas été dévoilés ?



L'invitée de L'Heure du Crime

- Anne-Sophie Jahn, journaliste au Point et auteure du livre Désir Noir publié aux éditions Flammarion



