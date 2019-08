et AFP

publié le 02/08/2019 à 13:04

Une famille entière a été victime d'un terrible incendie à La Réunion ce vendredi 2 août. Quatre membres ont péri, dont deux enfants, d'après la gendarmerie. Ils vivaient dans une maison à Saint-benoît, une commune à l'est de l'île.

Le feu se serait déclaré vers 4 heures du matin et a pris au piège la mère de 44 ans, ses deux fils de 4 et 8 ans et leur grand-mère de 70 ans. D'après le site d'information réunionnais L'Info, les victimes ont été intoxiquées pendant leur sommeil.

Il n'y aurait qu'un seul rescapé, le fils aîné de 9 ans. Il a pu échapper aux flammes et se réfugier chez son oncle habitant à proximité. Quant au père de famille, en déplacement professionnel, il n'était pas présent au moment du drame, ont précisé les gendarmes.

L'origine de l'incendie est encore inconnue. Une enquête est en cours et une cellule psychologique a été mise en place à la caserne de Saint-Benoît.