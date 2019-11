La Courneuve : un homme se masturbe contre un policier en civil

publié le 20/11/2019 à 13:19

Il se masturbait, le pénis dirigé vers le fessier d'un policier en civil. Dimanche 17 novembre, un homme âgé de 48 ans a été interpellé en flagrant délit à La Courneuve, dans une rame de tramway, relate Le Parisien.

Le policier en civil était justement en charge de lutter contre les agressions sexuelles dans les transports en commun. Ses collègues, présents, avaient repéré le frotteur et le suivaient depuis plusieurs stations. Ils ont pu filmer la scène, diffusée lors du procès à Bobigny, lundi 18 novembre.

Hassan B., est père de famille et a déjà été condamné deux fois pour des faits d'agression sexuelle. Lors de son procès, il s'est dit "malade". "Je traverse une période difficile. Je suis divorcé, je n'arrive pas à me réfréner", a-t-il affirmé à la cours. L'expert psychiatre l'a déclaré "frustré mais normal, et donc responsable de ses actes".

10 mois de prison avec sursis

Le frotteur a été condamné à 10 mois de prison avec sursis et de mise à l'épreuve pendant trois ans. Il est également inscrit au fichier des délinquants sexuels et est obligé de suivre un traitement médical.

Au procès, le procureur a évoqué, depuis 2017, une augmentation de 30% des agressions sexuelles dans les transports, soit 1.200 faits révélés.