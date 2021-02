publié le 05/02/2021 à 18:22

Après un mois de silence, Diary Sow a refait surface. L'étudiante sénégalaise n'avait plus donné signe de vie depuis le début du mois de janvier. Portée disparue à Paris où elle étudiait au lycée Louis-Le-Grand, celle qui est connue comme "la meilleure élève du Sénégal" avait soulevé beaucoup d'inquiétudes et sa disparition avait été très médiatisée.

Finalement fin janvier, Diary Sow expliquait avoir disparu volontairement et s'était dite "en sécurité" dans un courrier, tout en restant évasive sur l'endroit où elle se trouve et les raisons de son acte. Ce n'est que début février, près d'un mois après sa disparition, que l'étudiante sénégalaise est réapparue, sur Instagram, pour faire la promotion de son roman : Et les masques tombent.



La jeune femme a publié une vidéo de 3 minutes pour présenter son deuxième livre, qui raconte l'histoire d'Allyn Kane, "une adolescente au passé douloureux. Après s'être enfuie du domicile familial, elle met le cap sur Saint-Louis, une région au Nord du Sénégal, dans l'espoir de se reconstruire et de vivre la vie dont elle a toujours rêvé".

"Besoin de couper les ponts"

Beaucoup d'internautes ont reproché à Diary Sow d'avoir disparu pour le buzz et pour faire un coup de communication promotionnel. "Comment expliquer l'inexplicable ? Est-ce tellement inconcevable que j'aie pu ressentir un besoin irrépressible de couper les ponts pour un moment ?", a écrit en story la jeune sénégalaise le 3 février.